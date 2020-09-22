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وفاة والدة النجم العالمي سيلفستر ستالون

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أعلن موقع Just jared عن وفاة والدة النجم العالمي سلفستر ستالون عن عمر يناهز 98 عاما. 

ولم يكشف سلفستر ستالون حتى الآن عن سبب الوفاة او موعد الجنازة بينما التزم الصمت هو وعائلته.

جدير بالذكر أن آخر أعمال سلفستر ستالون الفنية هو فيلم  Rambo : last blood الذي طرح في سبتمبر 2019. 

كان سلفستر ستالون بدأ مشواره مع سلسلة افلام Rambo عام 1982 من خلال فيلم First Blood ، لتصبح تلك الشخصية أحدى ايقونات السينما الامريكية في العقود الاخيرة.

وتدور أحداث الفيلم بعد أربعة عقود تقريبًا لأول مرة يعود جون رامبو كواحد من أعظم أبطال الحركة على الإطلاق والآن يجب على رامبو مواجهة ماضيه واكتشاف مهاراته القتالية القاسية من أجل الانتقام في مهمة أخيرة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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