وفاة مدير التصوير الشهير سمير بهزان

توفى منذ قليل مدير التصوير سمير بهزان، الذى فاز بجائزة التصوير عن فيلم "بعد الموقعة" فى عام 2014 ضمن منافسات المهرجان القومي للسينما في دورته الـ18 . وكتب سيف يوسف عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام " قائلا: "البقاء لله اللهم يرحمك ويسكنك قسيح جناته". تابع: "وداعا استاذ سمير بهزان ،مدير تصوير ".



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