فيديو أمينة خليل تكشف عن خطتها بعد زواجها من عمر طه..هل تعتزل التمثيل؟

أمينة خليل الفنانة المصرية باتت مؤخرًا حديث جمهورها بعد أن أعلنت خطبتها بشكل مفاجئ من رجل الأعمال عمر طه، ونشرت عدة صور من حفل الخطوبة العائلي، وقررت أمينة مؤخرًا التحدث عن خطتها لنفسها بعد الزواج وذلك خلال لقاء مصور لها مع برنامج "MBC Trending" الذي يعرض عبر شاشة MBC 4.

هل تعتزل أمينة خليل التمثيل بعد الزواج؟

أمينة خليل أوضحت أن زواجها لن يبعدها عن مجال التمثيل، وأنها لا مجال للحديث عن فكرة الاعتزال، خاصة وأنه الشيء الذي تحبه وطالما تمنت العمل به، لكنها أكدت أيضًا أنها بعد الزواج سيكون عليها أن تعطي اهتمامها بشكل أكبر، لأسرتها الصغيرة، لافتة إلى أنها على سبيل المثال، لن تستطيع التمثيل وهي حامل بطفل في شهرها التاسع.

وأضافت أمينة خليل مازحة: "ماينفعش أبقى ممثلة حامل في 9 شهور.. ماظنش إن في مخرج هيشتغل معايا لو أنا حامل في التاسع.. كل حاجة بأوانها واللي ربنا كاتبه لي أنا راضية به"، مشددة على أنه من المستحيل أن تترك مجال التمثيل لأي سبب، لكنها من الممكن أن توزع طاقتها بين التمثيل والحياة العائلية.

أمينة خليل ترد على انتقادات الجمهور لصورها

أمينة خليل قررت لاتعليق أيضًا على الانتقادات التي تلقتها مؤخرًا، بسبب صورها العائلة وصورها مع أصدقائها التي كانت تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحت أنها تحاول ألا تنزعج من الانتقادات، لكنها ترى في النهاية أن هناك أمورًا "سخيفة" وتعليقات تتدخل بدون حق في حياتها الخاصة، لافتة إلى أنها عندما تشعر أن السوشيال ميديا تتدخل في تفاصيل حياتها بشكل أكبر من اللازم، فأنها تحرص على الابتعاد لفترة.

تفاصيل خطوبة أمينة خليل وأحدث أعمالها

الجدير بالذكر أن الفنانة المصرية أمينة خليل قد احتفلت مؤخرًا بخطوبتها على رجل الأعمال عمر طه مرتين، أولهما في حفل عائلي جمع أسرتي العروسين، والثاني على البحر في الساحل الشمالي، في أجواء هادئة بحضور الأصدقاء، وانتشرت صور الحفلين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت أمينة خليل التهاني من قبل متابعيها وأصدقائها وتمنوا لها السعادة في حياتها الجديدة، ولم تكشف أمينة حتى الآن عن موعد زفافها.

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وكان أحدث أعمال الفنانة المصرية هو مشاركتها في بطولة فيلم "توأم روحي" الذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائية، وهو من بطولة حسن الرداد وعائشة بن أحمد ورجاء الجداوي وبيومي فؤاد وميرنا جميل، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.