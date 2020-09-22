أسماء لمنور تحتفل بعيد ميلاد ابنها الـ9 بأجواء عائلية مبهجة ..بالصور

أسماء لمنور تحتفل بعيد ميلاد ابنها آدم الذي أتم عامه التاسعة. وجاء الإحتفال ضمن أجواء عائلية مبهجة بحضور أفراد أسرتها بمنأى عن الأزدحام في المعازيم التزاما بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وكان من بين الحضور شقيق اسما لمنور مدير أعمالها ياسين لمنور الذي لفت الأنظار بوسامته.

أسماء لمنور تحتفل بعيد ميلاد ابنها الـ9

الفنانة المغربية اسما لمنور شاركت الجمهور عبر حساباتها على السوشيال ميديا بمجموعة صور لها من احتفالها بعيد ميلاد نجلها الوحيد "آدم" الذي بلغ سنواته التسعة، واقامت الإحتفال في منزلها ضمن أجواء عائلية وعلى نطاق ضيق التزاماً منها بإجراءات الحماية من جائحة كورونا.

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وتميّز ديكور الحفل بالبالونات الملونّة وحمل أحدهم رقم 9 وهو عمر نجلها، والمجسمات المستوحاة من عالم الطفولة الى جانب الضيافات الفاخرة، وعلقت اسما لمنور على الصور قائلة :" بزاف ديال الحب مع عائلتي الله يحفظهم ويحفظ ليكم ذويكم"

وتألقت اسما لمنور بفستان أنيق صيفي باللون الأصفر مع مكياج ناعم، بينما لفت شقيقها ومدير أعمالها الأنظار بوسامته الى جانب نجله.

اسما لمنور نشرت كذلك لقطات من حفل عيد ميلاد ابنها "آدم" من داخل منزلها وأرفقته بمعايدة مؤثرة قالت فيها :"احتفلت رفقتي أسرتي بذكرى مولد اطيب واحن ضنا كبدة بالدنيا . انا راضية عليك دنيا وآخرة يا مصدر سعادتي وقوتي وعصبيتي ، كل ما أِحبّ وأُعطي وأُدري وحمي واقص اظافر وووووووووو احس اني مقصرة . هل هذا الاحساس هو الامومة؟. لا اعلم المهم يارب يكتبلنا عمر طويل ونكتشف انا وهو رحلة الامومة في رحلة الحب الحقيقيعيد ميلاد سعيد دادوووووو".

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وتفاعل المتابعين مع صور حفل عيد الميلاد وقدموا التهاني للنجمة المغربية بعيد ميلاد نجلها متمنين له الصحة والأيام الجميلة، بينما اشاد آخرون بالحفل بكون تضمن فقط الحضور العائلي بعيدا عن الإزدحام في ظل انتشار جائحة كورونا.

أسماء لمنور في قائمة فوربس

الفنانة المغربية أسماء لمنور احتفلت قبل أسبوعين بتصنيفها ضمن قائمة مجلة “فوربس” الأمريكية لـ 100 شخصية فنية وثقافية الأكثر تأثيرا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب أسماء مغربية أخرى كالفنانة سميرة سعيد والفنان عبد الفتاح الجريني.

وعبرت أسماء لمنور عن سعادتها بهذا التصنيف من خلال رسالة نشرتها عبر انسغرام وكتبت فيها :"سعيدة بتصنيفي للسنة الثالثة على التوالي ضمن لائحة فوربيس ل 100 شخصية فنية وثقافية الاكثر تأثيرا في منطقة MENA شمال افريقيا والشرق الأوسط .اتشرف بتمثيلي المرأة المغربية في هذه اللائحة إلى جانب الديفا سميرة سعيد . كما أبارك لصديقي المتألق عبد الفتاح الجريني تواجده ضمن هذا التصنيف كذلك".