5 حالات وفاة تفجع الوسط الفني خلال يوم..رحيل شقيق محمود حميدة ومدير التصوير سمير بهزان

حالة من الحزن سيطرت على بعض العاملين بالوسط الفني خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن وفاة عدد من أقارب النجوم، وبعض الشخصيت البارزة في المجال، بشكل مفاجئ، حيث تلقى النجوم التعازي من قبل متابعيهم في وفاة أحبائهم.

مدير التصوير سمير بهزان

فجع الوسط الفني صباح اليوم، الثلاثاء، بوفاة مدير التصوير المصري سمير بهزان، حيث أعلن الخبر الحزين المنتج الفني سيف يوسف، عبر حسابه على فيسبوك، فكتب: "البقاء لله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك ويغفر لك ويسامحك ويسكنك فسيح جناته، اللهم آمين.. وداعا أستاذ سمير بهزان مدير التصوير"، كما نعى الراحل عدد كبير من المقربين منه.

ويعتبر سمير بهزان من أهم مديري التصوير بمصر، حيث تولى تصوير عدة أعمال سينمائية ودرامية شهيرة منها مسلسلات "ونوس" و"ليه لأ" وأفلام "الخرتيت" و"صاحب العمارة" و"اسكندرية كمان وكمان" و"شاويش نص الليل" و"البحر بيضحك ليه" و"مواطن ومخبر وحرامي" و"باب الشمس" و"أسرار البنات" و"حب البنات" و"احكي يا شهرزاد" و"ويجا" و"أنت عمري" و"خيانة مشروعة" و"السفاح" و"كلمني شكرًا" و"بعد الموقعة" و"الماء والخضرة والوجه الحسن" وغيرها.

شقيق محمود حميدة

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من جانبها كشفت إيمان حميدة ابنة الفنان المصري محمود حميدة، عن وفاة عمها فايز، اليوم، الثلاثاء، ونشرت صورته عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت قائلة: "لا إله إلا الله، البقاء لله وحده في ذمة الله عمي فايز حميدة الحبيب.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم اغفر له وارحمه وارزقنا الثبات ولا حول ولا قوة إلا بالله.. العزاء على القبر".

ومن المقرر تشييع جثمان الراحل شقيق محمود حميدة في بنى سويف، كما أن أسرته سوف تتلقى العزاء في المقابر.

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والد المخرجة ياسمين أحمد

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المخرجة المصرية ياسمين أحمد، مخرجة مسلسل "حدوتة مرة" للفنانة غادة عبد الرازق، فجعت أيضًا بوفاة والدها المخرج أحمد كامل بالأمس، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وكتبت ياسمين أحمد، منشورا عبر حسابها على فيسبوك، أعلنت من خلاله الخبر الحزين، فقالت: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى جوار من هو أرحم به، بابا أحمد كامل، وسوف تُقام صلاة الجنازة بمسجد الثورة بالكوربة في مصر الجديدة الساعة 2 الظهر في الساحة خارج المسجد. أرجو الدعاء بالمغفرة”.

جدة مروة الأطرش

الفنانة السورية مروة الأطرش ابنة الفنان ممدوح الأطرش، صدمت بوفاة جدتها بالأمس، حيث تلقت الخبر خلال تصويرها مسلسل "نسونجي بالحلال"، حيث كشفت شركة "غولدن لاين" عبر حسابها على انستجرام، أن الفنانة استمرت بتصوير مشاهدها على الرغم من النبأ المؤلم.

وكتبت الشركة المنتجة في منشورها: "أحر التعازي والمواساة للفنانة مروة الاطرش وعائلتها الكريمة لوفاة جدتها الشيخة فوزية الأطرش، والتقدير لمهنيتها باستمرارها في تصوير نسونجي بالحلال بين أفراد أسرتها الثانية رغم مصابها الجلل".

شقيقة أماني علاء

أيضًا فجعت الفنانة العراقية أماني علاء، بوفاة شقيقتها تغريد أمس، بعد تعرضها لحادث سير مروع، في بغداد، حيث تم نقل شقيقة الفنانة العراقية إلى إحدى المستشفيات القريبة من مكان الحادث، لكن محاولات الأطباء لإنقاذ حياتها لم تفلح وتم إعلان وفاتها.

وتداول بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو زُعم أنه يوثق لحظة الحادث الذي أودى بحياة شقيقة أماني علاء، وتمنوا لها الرحمة ولأسرتها الصبر والسلوان.