نشر موقع "دوت الخليج" اليوم، الثلاثاء، مجموعة من الأخبار الفنية لعدد من أبرز نجوم الفن جاء أبرزها على النحو التالى: الطريق إلى جهنم مسار طويل.. إليسا تنتقد الحكومة اللبنانية بتغريدة نارية الطريق إلى جهنم مسار طويل.. إليسا تنتقد الحكومة اللبنانية بتغريدة نارية نشرت الفنانة اللبنانية إليسا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تغريدة جديدة تنتقد فيها الحكومة اللبنانية. تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فيديو تظهر فيه زوجة النجم ماجد المصرى وابنتهما أثناء حفل خطبتها. تعرضت النجمة التركية مريم اوزرلي لانتقادات لاذعة بسبب إعلان حملها للمرة الثانية بدون زواج، بعد إنجاب طفلتها الأولى مريم من رجل أعمال تركي من علاقة عاطفية. نشرت النجمة رانيا يوسف صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نشرة الفن.. زوجة ماجد المصري وابنته ترقصان على لغبطيطا.. رانيا يوسف تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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