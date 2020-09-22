بعد سفرها إلى جدة| أحلام تعلن عن إلغاء حضور الجماهير فى حفل اليوم الوطني السعودي

أعلنت النجمة أحلام عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر عن إلغاء حضور الجماهير فى حفل اليوم الوطنى للمملكة العربية السعودية

وكتبت أحلام : "كثير سالوني عن وضع الحضور اليوم في الحفلة ؟؟ وبحسب ما عرفت ان الحضور الجماهيري الغي لكل الحفلات وتحول اون لاين .. انا سافرت وجيتكم عشان احتفل فيكم باذن الله راح اقدم لكم حفل استثنائي كان ودي يكون بحضوركم لكن سلامتكم اهم عندي يا اغلى جمهور.. وشكرا لكل من حرص على الحضور الله يزيل هذه الغمة".

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وتحيي الفنانة أحلام حفلا غنائيا في السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي، حيث شاركت جمهورها نشر صورة لها وهي ترتدي الكمامة.

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الحفل يقام برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

كما يشارك في الاحتفالات باليوم الوطني السعودي عدد من النجوم أبرزهم، عمرو دياب، وأنغام، ومحمد حماقي، وماجد المهندس، ورابح صقر، وراشد الماجد، وعبد الله الرويشد، ونبيل شعيل.