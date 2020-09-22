نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا يوسف تطل بالأحمر وتسحر الجمهور في أحدث ظهور لها في المقال التالي
وظهرت رانيا بالصور جميلة ومتألقة كعادتها مرادية فستان طوسل باللون الأحمر وتركت شعرها منسدلاً ، ووضعت ميكب متناسب مع بشرتها فبدت أكثر جمالاً.
وعلق الكثير من محبيها معبرين عن إعجابهم الشديد بها منهم منه فضالي وكتبت "قمر " ، وآيه عبدالله وكتبت "حلوة أوي".
يذكر أن آخر أعمالها مسلسل "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.
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