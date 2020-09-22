نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوسن بدر: "سعيدة إن صورتي متعلقة في المسرح القومي مع صور عمالقة المسرح" في المقال التالي
حيث أستعادت سوسن بدر ذكرياتها وشاركت صورة لها في مراحل شبابها ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتبت : مبسوطة إني صورتي دي متعلقة في المسرح القومي جنب صور عمالقة المسرح ،الصورة دي من 30 سنة تقريبًا .
وخاضت الفنانة سوسن بدر السباق الرمضاني بمسلسل و" نحب تاني ليه" مع الفنان شريف منير ولبفنان كريم فهمي "و تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.
شارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.
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