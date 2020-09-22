إليسا: ‏إذا لم تستطع قول الحق فلا تصفق للباطل.. شاهد

نشرت الفنانة اليسا تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".

وكتبت اليسا " ‏اذا لم تسطتع قول الحق، فلا تصفق لل الباطل ".

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وحققت أغنية "صاحبة رأي" لـ إليسا، نجاحا كبيرا جدًا حيث كسرت حاجز الـ 8 ملايين مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري .. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه .. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري .. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".