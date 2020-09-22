صلاح عبد الله ينعى مدير التصوير سمير بهزان

ونشر صلاح عبد الله صورة للراحل وعلق عليها قائلا: "ياحبيبي ياحبيبي ياحبيبي مدير التصوير الكبير الرائع المحترم #سمير_بهزان في رعاية الرحمن أرجوكم الفاتحة والدعاء".
وكتب سيف يوسف عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام " قائلا: "البقاء لله اللهم يرحمك ويسكنك قسيح جناته وداعا استاذ سمير بهزان ،مدير التصوير".
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