نعى الفنان صلاح عبد الله وفاة مدير التصوير سمير بهزان الذي توفى صباح اليوم. ونشر صلاح عبد الله صورة للراحل وعلق عليها قائلا: "ياحبيبي ياحبيبي ياحبيبي مدير التصوير الكبير الرائع المحترم #سمير_بهزان في رعاية الرحمن أرجوكم الفاتحة والدعاء". كان مدير التصوير سمير بهزان، الذى فاز بجائزة التصوير عن فيلم "بعد الموقعة" فى عام 2014 ضمن منافسات المهرجان القومي للسينما في دورته الـ18 توفي صباح اليوم. وكتب سيف يوسف عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام " قائلا: "البقاء لله اللهم يرحمك ويسكنك قسيح جناته وداعا استاذ سمير بهزان ،مدير التصوير".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر صلاح عبد الله ينعى مدير التصوير سمير بهزان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.