نموذج راقي مكتمل.. عبد الرحيم كمال ينعى مدير التصوير سمير بهزان

وقال عبد الرحيم كمال : "لسه مكلمني إمبارح يعتذر إنه مردش على رسالة بعتهاله من يومين لأنه كان تعبان شوية وإنه بقى زي الفل".
وأضاف عبد الرحيم كمال قائلا : "الفنان الراقي الأستاذ سمير بهزان الذي عملنا معا في مسلسلي دهشة وونوس، وكان نموذج راقي مكتمل جمع بين الفن والخلق الكريم، إنا لله وإنا إليه راجعون".
واشار كمال قائلا : رحم الله الفنان الكبير الأستاذ سمير بهزان صاحب التاريخ السينمائي الكبير والصورة المختلفة المعبرة التي تجمع بين الجمال والقصد الدرامي رحمك الله رحمة واسعة يا صديقي العزيز".
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