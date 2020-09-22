مع علاء ولي الدين.. مصطفى بسيط ينشر صورة من طفولته

يشار إلى أن الفنان مصطفى بسيط -نجم فريق مسرح مصر- اجتاح مؤخرا مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد زفاف شقيقه أحمد، على شقيقة الفنان مصطفى خاطر، بحضور أقتصر على المعارف والأصدقاء.
وتصدر اسم مصطفى بسيط، قائمة التريند في جوجل مصر، وانتشرت صور حفل الزفاف بشكل مكثف بين النشطاء على السوشيال ميديا، الذين حرصوا على تهنئة العروسين.
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