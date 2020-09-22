أحلام تستعد لحفلها فى اليوم الوطنى السعودى

نشرت المطربة أحلام تعليقا فور وصولها إلى السعودية للمشاركة فى اليوم الوطنى السعودى وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. وقالت أحلام: "أتشرف بتقديم خالص التهاني والتبريكات.. لخادم الحرمين الشريفين.. الملك سلمان حفظه الله .. وولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله". وأضافت أحلام قائلة : "والى الأسرة المالكة الكريمة.. والى الشعب السعودي الوفي الأصيل .. دام عزك يالسعودية الأمن والأمان". يذكر ان تقدم أحلام حفلا غنائيا ضمن احتفالات اليوم الوطنى السعودى والتى تشهد مشاركة عدد من النجوم العرب.

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