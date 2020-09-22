في عيد ميلاده.. فضل الراحلة رجاء الجداوي على مصطفى قمر

يصادف اليوم 22 سبتمبر عيد ميلاد الفنان مصطفى قمر الذي ولد عام 1966 بمحافظة "الإسكندرية" وتم صدور أول ألبوم غنائي في مسيرته عام 1991 بعنوان " وصاف" ، من خلال السطور التالية تعرف على الفنانة الشهيرة التي كانت سبب من أسباب مصطفي قمر.



كشف الفنان مصطفي قمر عن موقف بينه وبين الفنانة الراحلة رجاء الجداوي كان سبب في نجاحه ، وذلك من خلال لقائه في برنامج "سهرانين" الذي يقدمه أمير كرارة .

وقال "قمر" من خلال اللقاء : في موقف بيني وبين للفنانة رجاء الجداوي يمكن اول مرة اقوله، رجاء الجداوي سمعتني مرة و انا قاعد بغني مع صحابي بالصدفة وقالتلي تعالي اقعد معانا في الجنينة وقالتلي انت هتنجح وهتنجح اوي كمان بصراحة كانت وش الخير عليا .



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يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى قمر البوم بعنوان "لمن يهمه الأمر 2" تم طرحه في العام الجاري .

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