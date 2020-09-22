المشاركة فى 3 مسلسلات.. صلاح عبد الله يكشف تفاصيل أعماله القادمة

حاله من النشاط الفني المكثف يعيشها الفنان القدير صلاح عبد الله في الوقت الحالي نظرًا لإشتراكه في أكثر من عمل درامي دفعه واحده لنخبه من النجوم والتي سوف سيعرض كل عمل منهم علي أحد القنوات الفضائية في توقيتات زمنية مختلفة فنذكر منهم مسلسل "هجمه مرتدة" للنجم أحمد عز ومسلسل "في يوم وليلة" للنجم أحمد رزق ومسلسل "جمال الحريم" للنجمه نور اللبنانيه.



أكد عبدالله بأنه في مسلسل "هجمه مرتده" يقدم شخصية موظف بسيط علي المعاش ولديه مشروع استثماري يساعده في الدخل الإقتصادي للإستمرار علي المعيشه إلا وهو مكتبة للأدوات المدرسية والتزامات الأطفال

.

أضاف عبدالله بأن تتكون أسرته من زوجته الفنانة ماجدة زكي ونجلته الفنانه مايان السيد ونجله الفنان أحمد عز.



أضاف عبدالله أيضًا بأنه أنتهي من تصوير عدد كبير من مشاهده ولكنه يستكملها أثناء الشهر المقبل وذلك بعد أن توقف تصويره عن العمل منذ عدة أشهر مع بداية أزمه فيروس كورونا المستجد بينما جزء كبير من فريق العمل يواصل استئناف التصوير منذ مدة علي فترات منتظمة.



أشار عبدالله بأن أسم العمل من الممكن أن يتم تغييره أن تم حدوث أي تغيرات جذرية أثناء سير الأحداث والمستجدات الطارئة التي يراها صناع العمل لصالح العمل وغيرها ومن المقرر عرضه على أحد القنوات الفضائية في السباق الرمضاني المقبل.



أعرب عبدالله بأن مسلسل "هجمه مرتده" يتناول قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية وغيرها.



يشار أن النجم أحمد عز يجسد دور ضابط في المخابرات ومتزوج من الفنانه هند صبري والتي يحدث لهما تتطورات إجبارية تؤدي إلي رغبة الأعداء علي محاولة قتلها وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.



جدير بالذكر بأن مسلسل "هجمه مرتده" يتضمن كوكبة ونخبه من النجوم إلا وهم النجم أحمد عز ، هند صبري ، صلاح عبد الله ، هشام سليم ، نضال الشافعي ، ماجدة زكي ، ندي موسي ، مايان السيد ، خالد أنور ، هاجر الشرنوبي ، محمد جمعه ، محمود البزاوي ، أحمد فؤاد سليم وغيرهم من النجوم وهو من سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.



Advertisements

علي الجانب الآخر يشارك الفنان صلاح عبد الله في مسلسل "في يوم وليلة" للنجم أحمد رزق والذي تدور أحداثه علي مدار 35 حلقه والمقرر عرضة علي أحد القنوات الفضائية في الموسم الشتوي المقبل.



أكد عبدالله بأنه يقدم شخصية والد الفنان أحمد رزق أثناء سير أحداث هذا العمل.



يشار أن النجم أحمد رزق يظهر بشخصية مهندس ديكور خلال الأحداث وهو متزوج من الفنانة أيتن عامر ولديه طفلة منها فى عمر الـ12 عاما ومع تتطور الأحداث ينفصل عنها وغيرها وتتدور أحداث العمل في إطار ملئ من التشويق والإثارة.



جدير بالذكر بأن مسلسل " في يوم وليلة " يتضمن نخبه وكوكبه من النجوم إلا وهم النجم أحمد رزق ، أيتن عامر ، داليا مصطفي ، نضال الشافعي ، صلاح عبد الله ، محمد مهران ، ولاء الشريف ، محمد جمعه ، حسني شتا وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.



في سياق متصل يشارك الفنان صلاح عبد الله في مسلسل "جمال الحريم" للنجمه نور اللبنانيه والذي تدور أحداثه علي مدار 45 حلقه.



أكد عبدالله بأنه قام بإنتهاء تصوير جزء كبير من مشاهده في العمل وأنه سيعود لمواصلة إستئناف تصوير باقي مشاهدة قريبًا.

أضاف عبدالله بأنه دوره أثناء الأحداث سيكون مفاجأة بينما يضاف إلي ما سبق ذكره بأن أسم العمل من الممكن أن يتم تغييره أن تم حدوث أي تغيرات جذرية أثناء سير الأحداث والمستجدات الطارئة التي يراها صناع العمل لصالح العمل وغيرها ومن المتوقع عرضه قريبًا.



جدير بالذكر بأن مسلسل "جمال الحريم" يتضمن نخبه من النجوم إلا وهم الفنانه نور ، خالد سليم ، دينا فؤاد ، صلاح عبد الله ، محمد شاهين ، اسلام جمال ، فراس سعيد ، حازم سمير ، كريم عبد الخالق ، رنا رئيس وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار سوسن عامر وإخراج منال الصيفي.

