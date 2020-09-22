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مركز التعلم بالمتحف الوطني يختتم برنامج الخيال الإبداعي

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استهدف توثيق الأنماط التاريخية والتراثية العُمانية في أعمال مبتكرة
مسقط ـ “الوطن” :
اختتم مركز التعلم بالمتحف الوطني مؤخرًا برنامج (الخيال الإبداعي) الذي قدمه الدكتور ناصر بلانجي ـ أستاذ مشارك في قسم الفنون الجميلة في الكلية العلمية للتصميم، وبدعم من شركة (بي. بي.عُمان) وبمشاركة عشرين طالبًا وطالبة، حيث تكون البرنامج من (14) فصلًا على مرحلتين، الأولى في مقر المتحف، والثانية من خلال الاتصال المرئي عن بُعد. هدف البرنامج إلى توثيق الصور والأنماط التاريخية والتراثية العُمانية، من خلال دمج العناصر والأنماط والخطوط لابتكار أعمال فنية معاصرة مرتبطة بالمقتنيات المعروضة في المتحف، إضافة إلى تعزيز فهم المشاركين لتركيب الألوان والتكوين وتأثيرات الضوء والأشكال والظل، والتعريف بأساليب الخيال الإبداعي لإضافة عنصر الإبداع في أعمالهم الفنية وتنمية الوعي البصري لدى المشاركين. ولقد مكّن البرنامج المشاركين من التعرف على أساليب الخيال الإبداعي باستخدام تقنيات الكولاج، والتي تدمج صور مقتنيات أثرية عُمانية .. وغيرها من المواد بطرق وأساليب مختلفة ذات أبعادٍ ثـنائية وثـلاثية تعيد إحياء التراث والتاريخ من جديد. الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج والدورات التدريبية التي ينظمها مركز التعلم في المتحف الوطني بدعم من شركة (بي. بي.عُمان) لتحقيق رسالته التعليمية، والثقافية، والإنسانية. ويضم المركز العديد من المرافق التي تمثل موردًا هامًا لمختلف البرامج التعليمية وخصوصًا كونها تتمحور حول مقتنيات المتحف الوطني. ويتميز مركز التعلم المكون من طابقين بوجود مدخل منفصل لاستقبال الزوار، مما يُمكن الزيارة أثناء أو بعد أوقات العمل الرسمية للمتحف وفقًا للبرامج المقدمة من المركز، كما يتوفر في المركز مصعد كهربائي منفصل، مما يجعله مهيئاً للاستخدام من قبل فئات ذوي الاحتياجات الخاصة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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