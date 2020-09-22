سمية الخشاب تهنئ الشعب السعودي باليوم الوطني.. شاهد

حرصت الفنانة سمية الخشاب على تهنئة الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.و

نشرت سمية الخشاب عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: مقطع فيديو وعلقت "كل عام وكل شعب السعودية بألف خير".