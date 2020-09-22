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نانسي عجرم تحتفل باليوم الوطني السعودي

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وكتبت نانسي عجرم  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي بتويتر ‏قائلة "كل سنة والمملكة العربية والشعب السعودي بخير وأمان، اشتقتلكن وان شاء الله نتقابل بوقت قريب". 

وتحتفي المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا يوم غدٍ الأربعاء الموافق 23 سبتمبر، باليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية، بعد الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله – عن توحيد المملكة تحت راية "لا إله إلا الله محمد رسول الله".

يوم الوطن الذي أطلق فيه الملك المؤسس اسم (المملكة العربية السعودية) على أرجاء البلاد، بعد جهاد استمر اثنين وثلاثين عامًا، أرسى خلاله قواعد هذا البنيان على هدى كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين - صلى الله عليه وسلم - سائرًا في ذلك على نهج أسلافه من آل سعود.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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