دانا جبر صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام للرد على فضيحة تسريبات فيديو وصور خاصة بها. نشرت الفنانة السوريةصورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام للرد على فضيحة تسريبات فيديو وصور خاصة بها. وأعلنت دانا جبر عن تهكير حساباتها وهاتفها المحمول وسرقة الصور الخاصة. وجاء نشر دانا لصورة لها من مسلسل "باب الحارة" لتعلن عن عودة نشاطها الفني بشكل طبيعي بعيد عن فضيحة تسريبات الصور والفيديوهات. وقد كشفت دانا جبر عن تقديمها الى شكوى فى قسم جرائم المعلوماتية من أجل رصد الشخص الذى تسبب فى تسريب هذه الصور والفيديوهات وسرق حساباتها وهاتفها المحمول.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد تسريب فيديوهات وصور فاضحة لها.. رد غير متوقع من دانا جبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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