الارشيف / فن ومشاهير

بتول عرفة تكشف عن حلم يراودها منذ ١٥عاما

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشفت المخرجة بتول عرفة، عن تفاصيل الحلم الذي يراودها منذ ١٥ عاما.

وكتبت بتول، عبر حسابها على تويتر، قائلة : “‏عندي حلم من  15 سنة، يمكن ربنا يكون الحمد لله حقق لي أحلام أكتر منه بكتير، بس سيظل هذا الحلم الاكبر والذي سيشبع  جزء من طموحي الفني”.

وأضافت : “بحلم بعمل عرض ميوزيكال ضخم يتجرد من اي حسابات إنتاجية و يكون اهتمام كل صناعه الأول بالجزء الفني فقط”.

Advertisements

يذكر أن المخرجة بتول عرفة تعاونت مؤخرا مع أمير الطرب العربي هانى شاكر بكليب " عنيك مالت" وسيتم طرحه قريبا  بشكل مختلف ومبهر للجمهور.

كما انتهت من تصوير كليب جديد بعنوان "أوبا" مع المطربة رنا سماحة و إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز بأحد استوديوهات شبرامنت.

كما أخرجت مؤخرًا 3 كليبات مختلفة، أولهم مع الفنانة كارول سماحة بأغنية «bon voyage» والتي حققت نسب مشاهدة عالية عبر القنوات الفضائية واليوتيوب ، وقامت بتصوير أغنية المطرب محمد نور «جاني في ملعبي»، ولتي حققت ارقام رائعة  عبر اليوتيوب ، وشاركت أيضًا المطرب الشاب محمد سرور باغنية خليها علي الله ، وتعاونت مع العديد من كبار نجوم الوطن العربي منهم حسين الجسمي، نانسي عجرم، خالد سليم، مصطفى حجاج.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بتول عرفة تكشف عن حلم يراودها منذ ١٥عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا