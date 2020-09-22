نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاة يوسف عيد.. تعرف على محطات في حياته في المقال التالي
ويرصد "الفجر الفني" محطات في حياة الفنان الكوميدي يوسف عيد:
ولد الفنان يوسف عيد، يوم 15 نوفمبر عام 1948، وبدأ مشواره الفني من خلال المسرح وكانت أولى مسرحياته "نحن لا نحب الكوسا".
عرف الفنان يوسف عيد بأدواره الكوميدية سواء في المسرح أو الدراما أو السينما.
شارك "سيف" في عدد من الأعمال السينمائية أبرزها "فاصل ونعود"، "صرخة نملة"، "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "التجربة الدنماركية"، "جعلتنى مجرما"، "الناظر"، "عيال حبيبة"، "على سبايسى"، "العيال هربت"، "صباحو كدب"، "حسن ومرقص".
وكانت أبرز أعماله الدرامية "تامر وشوقية"، "لحظات حرجة"، "الكبير أوى"، "إبن موت"، "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، "رأفت الهجان" وشارك أيضا فى مسرحيات "شارع محمد على"، "الوظيفة لا تزال فى جيبى".
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