أزمات في حياة الفنان يوسف عيد تعرف عليها

ويرصد "دوت الخليج الفني" بالتزامن مع ذلك أزمات مر بها يوسف عيد رغم إسعاده للجماهير:
أجرى الفنان يوسف عيد عميله بعينه اليمنى، وذلك بسبب عدم وضوح الرؤية له بها، لوجود مياه بيضاء وأجرى العملية بنجاح ولكنه اضطر إلى الجلوس في المنزل لمدة اسبوعين مما جعله يعتزر عن أعماله.
ومنعته العملية الجراحية، من السفر لمهرجان الإسكندرية لحضور افتتاح فيلم "المسافر، وتوفى يوسف عيد عام 2014 أثناء تواجده في منزله عقب تعرضه لأزمة قلبية.
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