نتفليكس تحذف فيلم Lone Survivor خلال أيام

مهمة (عملية الجناح الأحمر) التي قام بها فريق السيل 10 عام 2005 تأخذ منحنىً مأساويًا وتفشل. يُكَلف الفريق بالذهاب في مهمةٍ هامة أثناء حرب أفغانستان من أجل القبض على أحمد شهد أحد زعماء حركة طالبان.

وتدور أحداثه حول

ويلقي

الفيلم بظلاله على أحد الجنود الناجين من تلك المهمة ليتم رفع النقاب عن حفنة من الأحداث والتعقيدات الشيقة.