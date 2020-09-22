نتفليكس تحذف فيلم Lone Survivor خلال أيام

ويلقيالفيلم بظلاله على أحد الجنود الناجين من تلك المهمة ليتم رفع النقاب عن حفنة من الأحداث والتعقيدات الشيقة.
كانت الأيام الماضية شهدت جدلا عالميا عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع دعوات مقاطعة منصة "نتفليكس" عقب طرح اعلان الفيلم الفرنسي "مينيون" لمستخديها، وهو ما اعتبروه يضفي الطابع الجنسي على الطفلات اللواتي يؤدين أدوار البطولة فيه.
واعتذرت "نتفليكس" عن استخدامها هذا الإعلان "غير المناسب"، بحسب وصفها، عقب نشر أكثر من 200 ألف تغريدة تحت اسم عنوان #كانسل نتفليكس (إلغاء نتفليكس).
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