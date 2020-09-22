وعلقت يسرا قائلا " صادفت هذه الذكرى من كواليس مسلسل "حجم العائلة" في مرسى علم من كواليس تصوير مسلسل "بالحجم العائلى" ".
مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، رشا مهدى وغيرهم.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر يسرا اللوزى تشارك جمهورها بصورة من كواليس مسلسل "بالحجم العائلي".. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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