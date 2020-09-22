"زكريا الدرديري".. تعرف على أبرز إفيهات يوسف عيد بالرغم من دراسته بالأأزهر

رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 22 سبتمبر الفنان الكوميدي يوسف عيد، وذلك في هدوء تام حيث تعرض لأزمة قلبية وهو بمنزله أدت إلى وفاته.

درس الفنان يوسف عيد بالأزهر وعلى الرغم من ذلك إلا أنه أحب الفن وشارك بالمسرح وكانت أولى أعماله المسرحية ""نحن لا نحب الكوسا".

واشتهر الكوميديان يوسف عيد بالإفيهات، والتي مازالت تقال حتى الآن ومرتكزة في عقول جمهوره ومن أبرزها "زكريا الدرديري مدرس رياضة وفرنساوي لحد ما يجيبوا مدرس فرنساوي"، و"اللي مش هيعرف يجاوب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها"، و"أضربك فين مفيش في وشك مكان"، و"المعلم عبده صاحب مكتب حانوتي الشبا".