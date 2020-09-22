درس الفنان يوسف عيد بالأزهر وعلى الرغم من ذلك إلا أنه أحب الفن وشارك بالمسرح وكانت أولى أعماله المسرحية ""نحن لا نحب الكوسا".
واشتهر الكوميديان يوسف عيد بالإفيهات، والتي مازالت تقال حتى الآن ومرتكزة في عقول جمهوره ومن أبرزها "زكريا الدرديري مدرس رياضة وفرنساوي لحد ما يجيبوا مدرس فرنساوي"، و"اللي مش هيعرف يجاوب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها"، و"أضربك فين مفيش في وشك مكان"، و"المعلم عبده صاحب مكتب حانوتي الشبا".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر "زكريا الدرديري".. تعرف على أبرز إفيهات يوسف عيد بالرغم من دراسته بالأأزهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.