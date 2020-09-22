بالفيديو.. الفنانة منال سلامة تكشف خطورة الجروبات السرية للأزواج

وأضافت "سلامة"، خلال برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه في البيوت المصرية نلاحظ أن كل زوج وزجة يجلسان على هذه الجروبات ويشارككان فيها برأيهما كلا في جروبه السري بعيدا عن الطرف الثاني وبشخصية غير التي يتعامل بها مع زوجته أو زوجها.
وتابعت: "نلاحظ أن الزوج والزوجة يعيشان في منزل واحد ولكن لكل واحد منهم عالم سري ليس له أي معنى، معربة عن اندهاشها من ظهور مثل هذه الجروبات على السوشيال ميديا ولجوء الأزواج لها كبديل عن حياتهم الطبيعية.
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، كشفت الإحصائيات التي أجراها مركز البحوث الاجتماعية والجنائية عن أن هناك أكثر من مليون حالة زواج عرفي في مصر، حيث ارتفعت خلال السنوات الماضية إلى 148 ألف حالة خلال عام 2016، لافتة إلى أن هناك عددا كبيرا من هذه الحالات لم يوثق فيها عقد الزواج، وهو ما يسمى «التصادق»، وهو تسجيل الزواج العرفي بين الزوجين بتاريخ حدوثه؛ لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية، حيث إن هناك نسبة 37% من حالات الزواج العرفي التي تم تصديقها، في حين أن الباقي كان عقدًا صوريًا بين الزوجين.
وأرجعت الإحصائيات والدراسات أن أسباب اللجوء إلى الزواج العرفي، هي ارتفاع تكاليف الزواج، والمغالاة في المهور، وارتفاع نسبة العنوسة بين الفتيات، وزيادة معدلات الطلاق، بالإضافة إلى المشاكل الأسرية، مشيرة إلى أن هناك أكثر من ثلاثة ملايين و800 ألف فتاة تجاوزن سن الثلاثين وهو سن الزواج المتعارف عليه وما زلن بدون زواج، مشيرة إلى أن هناك 4 ملايين مطلقة في مصر، من بينهن مليون و300 ألف تزوجن بإجراءات غير قانونية، كما أن هناك نسبة 37% من الزيجات الحديثة تصل إلى الطلاق بعد فترة زواج لا تتعدى عامين.
وكشفت الإحصائيات عن مفاجآت خطيرة، من ارتفاع نسبة الزواج بين الفتيات في سن الـ18 عاما وحتى 24 عامًا، حيث سجل العام الماضي أكثر من 4238 ألف حالة زواج لفتيات في هذا العمر، مقارنة بالأعوام السابقة التي كانت دائما نسب الزواج العرفي في الفتيات التي تعدى عمرهن الـ40 عامًا.
وأظهرت الدراسات الحديثة واستطلاعات الرأي في مصر وعدد من الدول العربية أن غالبية الفتيات يلجأن لمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة لاختيار الزوج، بعد تفشي ظاهرة «العنوسة» في المجتمع المصري.
وظهرت الكثير من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي للزواج بهذه الطريقة، ويتعدى زوارها الملايين، فقد يصل بعضهم إلى 15 مليون زائر يوميا، وتزيد نسبة الذكور علي الإناث- حسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
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