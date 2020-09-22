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أصالة تحتفل باليوم الوطني السعودي

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هنأت الفنانة أصالة نصري ، السعوديين بالذكرى الـ 90 اليوم الوطني السعودي الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام. 
وكتبت أصالة  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلة "غالية عليّ ومنّ كلّ قلبي أحبّها .. أهلها أهلي وعشت معهم أجمل أوقاتي سنينَ طوال .. لمّ أشعر عمّري بغربه حين أصلها .. كلّ الطّيب والنُبل والكرامة والشّهامه منّ شيم أهلها .. كلّ عام والكبيرة الرّحومه .. السًند حتّى للخصوم مبدئها العدل .. كلّ عام وسيّدي جلالة الملك سلمان بنّ عبد العزيز ووليّ عهده سموّ الأمير محمّد بن سلمان بن عبد العزيز وكلّ أهلي وأحبًتي في وطني (نعم وطني) #السعوديه بخير وأمان واستقرار وتقدّم". 

وتحتفي المملكة العربية قيادة وشعبًا يوم غدٍ الأربعاء الموافق 23 سبتمبر، باليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية، بعد الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله – عن توحيد المملكة تحت راية "لا إله إلا الله محمد رسول الله".

يوم الوطن الذي أطلق فيه الملك المؤسس اسم (المملكة العربية السعودية) على أرجاء البلاد، بعد جهاد استمر اثنين وثلاثين عامًا، أرسى خلاله قواعد هذا البنيان على هدى كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين - صلى الله عليه وسلم - سائرًا في ذلك على نهج أسلافه من آل سعود". 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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