كشف المغني الشاب عمر كمال عن التفاصيل الخاصة بحذف مشاهده التمثيلية بفيلم "زنزانة 7" المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال خلال ندوته بموقع دوت الخليج: "فور علم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى بمشاركتى فى فيلم "زنزانة 7" هددت النقابة بوقف تصوير الفيلم"، وأضاف: "اضطر صناع الفيلم إلى حذف مشاهد من الفيلم حتى يمكن عرضه، وهى عبارة عن مشاهد داخل السجن الذى يجمع بين بطلى العمل أحمد زاهر ونضال الشافعى".
كما كشف عن تطور جديد وقال أنهم حتى الان لم يسلموه النسخة الأصلية من الأغنية، لكى يضعها عبر قناته على يوتيوب، وواشار أن منتج الفيلم هاتفه ليخبره أن هناك جهة أخبرته أن الأغنية إذا طرحت على يوتيوب سيتوقف الفيلم نهائيا، وتسائل "عمر" لا أعرف من وراء هذه الأزمة، ولماذا أستبعدت من العمل.
كان من المقرر أن يطرح عمر كمال الأغنية خلال الأيام الماضية وروج لها عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي، لكنها لم تطرح.
يذكر أن الفيلم يقوم ببطولته أحمد زاهر ونضال الشافعى وعبير صبرى، وتأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رفضوا تسليمها لي..عمر كمال يكشف تفاصيل جديدة عن أغنيته المحذوفة من فيلم زنزانة 7 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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