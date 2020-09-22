هاشتاج#اليوم_الوطني_السعودي90 يتصدر تويتر

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏اللهُم أبعد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وشر الحاسدين, اللهم إجعل كيدهم في نحورهم ونعوذ بك من شرُورهم , ربي احفظ السعودية من أعيُن تراقبنا واكفنا شرّهم, اللهُم أبعد عنّا من يودُ أن يضُرنا بقُدرتك يارب العالمين,⁦ ذكرى تتجدّد في حُب الوطن وإذا كان الوطن مهبط الوحي، ومهد الرسالة، فلابد أن تكون التضحية أعظم،والحُب أكبر، ووطن لا نُدافع عنه، لا نستحق شُرب مائه، ولا استنشاق هوائه، عاشت ‎#السعودية قويّة، عظيمة، شامخة". ‎#اليوم_الوطني_السعودي90 ‎ " و" ‏‎

وقال آخرون" ‏من فلسطين قطاع غزة ، كل عام ومملكة العز ‎#السعودية بالف خير حكومةً وشعبًا." و" ‏‎#اليوم_الوطني_السعودي90 علمني وطني بان دماء الشهداء هي التي ترسم حدودالوطن،دام عزك ياوطن اطهر ثرى واصدق علم وارفع مقام مايشبهك غيرك عسى خيرك يدوم الوطن هو الحب الوحيد الخالي من الشوائب حب مزروع في قلوبنا ولم يصنع 90 ".