هاشتاج#اليوم_الوطني_السعودي90 يتصدر تويتر

وقال آخرون" من فلسطين قطاع غزة ، كل عام ومملكة العز #السعودية بالف خير حكومةً وشعبًا." و" #اليوم_الوطني_السعودي90 علمني وطني بان دماء الشهداء هي التي ترسم حدودالوطن،دام عزك ياوطن اطهر ثرى واصدق علم وارفع مقام مايشبهك غيرك عسى خيرك يدوم الوطن هو الحب الوحيد الخالي من الشوائب حب مزروع في قلوبنا ولم يصنع 90 ".
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