النجوم يشاركون في تحدي صور الطفولة وليلى علوي ووائل كفوري يخطفان الأنظار..هل تغيرت ملامحهم كثيرًا؟

يحرص عدد من النجوم على المشاركة باستمرار في التحديات الطريفة التي يطلقها نشطاء التواصل الاجتماعي كل فترة، سواء الخاصة بنشر الصور المميزة أو مواقف من حياتهم، أو المعتمدة حتى على استعراض آراء الغير في شخصيتهم، وهذه المرة قرر عدد منهم المشاركة في "تحدي صور الطفولة" أو "childhood photo challenge" الذي تصدر السوشيال ميديا في الساعات الماضية.

وائل كفوري

كان في مقدمة من استعرضوا صور طفولتهم وقارنوها بصورهم الحالية، الفنان اللبناني وائل كفوري، الذي نشر عبر حسابه على فيسبوك، صورة له بين الماضي والحاضر، واكتفى في تعليقه عليها بكتابة الهاشتاج الخاص بالتحدي.

ولاقت صورة وائل كفوري تفاعلًا كبيرًا بين محبيه الذين أشادوا بجمال ملامحه في طفولته، وأكدوا أنه لم يتغير كثيرًا الآن عن الماضي.

ليلى علوي

facebook

الفنانة ليلى علوي قررت المشاركة أيضًا في التحدي، فكشفت عن صورة نادرة لها من طفولتها، ونشرتها مع صورتها الحالية عبر حسابها على انستجرام.

ولاقت صورة ليلى علوي انتشارًا واسعًا بين محبيها، الذين عبروا عن مدى إعجابهم بها وبملامحها الرقيقة في كل الأعمار، لكنهم أكدوا أيضًا على أن ملامحها في الطفولة لا تشبه كثيرًا ملامحها بعدما كبرت.

ياسمين الخطيب

الإعلامية ياسمين الخطيب شاركت أيضًا في التحدي، ونشرت عبر حسابها على فيسبوك، صورة مشتركة تظهر ملامحها بين الماضي والحاضر، واستعادت من خلالها ذكريات طفولتها.

Advertisements

وعلقت ياسمين الخطيب على صورتها وقالت: "إمبارح.. وأنا بعذوبتي فارح"، ولاقت إعجاب عدد من أصدقائها ومتابعيها الذين لفت نظرهم عدم تغير ملامحها منذ طفولتها وحتى الآن.

محمد علي رزق

facebook

الفنان المصري محمد علي خير، شارك في التحدي، ونشر صورة نادرة من طفولته التي وثقت حالة "الشقاوة" التي تمتع بها في صغره، وأرفقها أيضًا بصورة حديثة له، بعدما كبر.

وعلق محمد علي رزق على الصورة باسم التحدي وجملة "مساء الخير"، ولاقت الصورة إعجاب عدد من محبيه الذين عبروا عن مدى التحول والتغير الذي طرأ على ملامحه.

لقاء الخميسي

الفنانة لقاء الخميسي خطفت أنظار متابعيها بصورة نادرة من طفولتها أيضًا، ونشرتها عبر حسابها على انستجرام، وظهرت فيها وهي لم تتخط عامها الأول، ممسكة بسماعة الهاتف ذو القرص الدوار.

وعلقت لقاء الخميسي وقالت: "ذات مرة، كانت هناك أميرة صغيرة"، وعبرت عن سعادتها باسترجاع ذكريات طفولتها، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.