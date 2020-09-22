نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق عبد الحليم يطرح برومو كليب "أمور" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
طرح النجم طارق عبد الحليم برومو كليب بعنوان " أمور " عبر الصفحة الرسمية على موقع التواتصل الاجتماعى " فيس بوك " .
و اكد " عبد الحليم " ان الكليب سوف يتم طرحه الاسبوع المقبل على القناة الرسمية له على موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب " وعلى القنوات الفضائية .
اغنية " أمور " كلمات سمير زغلول ، الحان سامى فرج ، توزيع بيشوى سمير ، و من اخراج حسام المهدى .
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