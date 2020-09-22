رسائل حب ودعم .. نجوم الفن يحتفلون باليوم الوطنى السعودى

حرص نجوم الفن فى الوطن العربى على الاحتفال بالذكرى ال 90لليوم الوطنى السعودى من خلال حسابتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ونرصد لكم فى التقرير التالى ابرز رسائل الفنانين ..

اصالة

هنأت الفنانة أصالة نصري ، السعوديين بالذكرى الـ 90 اليوم الوطني السعودي الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.

وكتبت أصالة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلة "غالية عليّ ومنّ كلّ قلبي أحبّها .. أهلها أهلي وعشت معهم أجمل أوقاتي سنينَ طوال .. لمّ أشعر عمّري بغربه حين أصلها .. كلّ الطّيب والنُبل والكرامة والشّهامه منّ شيم أهلها .. كلّ عام والكبيرة الرّحومه .. السًند حتّى للخصوم مبدئها العدل .. كلّ عام وسيّدي جلالة الملك سلمان بنّ عبد العزيز ووليّ عهده سموّ الأمير محمّد بن سلمان بن عبد العزيز وكلّ أهلي وأحبًتي في وطني (نعم وطني) #السعوديه بخير وأمان واستقرار وتقدّم"

نوال الزغبى

هنأت الفنانة نوال الزغبى الشعب السعودى بمناسبة العيد الوطنى وذلك من خلال تغريدة نشرتها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر".

وكتبت نوال " كل عام والمملكة #السعودية بخير بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي ويارب يديم على البلد الأمن والأمان والإزدهار ويحفظ ولاة عهده إنشالله. #اليوم_الوطني_السعودي_90 "

شيرين عبد الوهاب

هنأت الفنانة شيرين عبد الوهاب، السعوديين بالذكرى الـ 90 باليوم الوطني السعودي الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.

وكتبت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها بتويتر "‏كل سنة وكل أصحابي وحبايبي وأهلي في السعودية طيبين بمناسبة ‎#العيد_الوطني_السعودي90، وحشتوني ويارب إن شاء الله نتجمع قريب على خير".

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احمد فهمى

نأ الفنان احمد فهمي الشعب السعودي باليوم الوطني بالمملكة العربية السعودية الذي يحل غدا الأربعاء الموافق 23 سبتمبر من كل عام.

وكتب احمد فهمي عبر تويتر قائلا "‏كل عام و السعوديه و اهلها و حكامها بألف خير و صحه و سعاده ‎#اليوم_الوطني_السعودي90".

مايا دياب

هنأت الفنانة مايا دياب الشعب السعودى بمناسبة العيد الوطنى وذلك من خلال تغريدة نشرتها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر".

وكتبت مايا " أنتم أهل القمة وأهل الهمة كل عام وأنتم وأهل المملكة العربية السعودية بألف خير #السعودية ".

نانسى عجرم

هنأت الفنانة نانسي عجرم السعوديين بالذكرى ال 90 باليوم الوطني السعودي الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.

وكتبت نانسي عجرم عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي بتويتر ‏قائلة "كل سنة والمملكة العربية السعودية والشعب السعودي بخير وأمان، اشتقتلكن وان شاء الله نتقابل بوقت قريب"