بإطلالة جديدة .. رضوى الشربيني لجمهورها: لن أحارب ولن أستسلم | شاهد

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انسجرام ". وعلقت رضوى الشربينى قائلة " لن احارب و لن استسلم ولن ارجع للوراء ولن أتقدم للإمام...واهى قاعده " . اقرا ايضا :

كيدهن عظيم.. لماذا رضخت رضوى الشربيني لـ غير المحجبات؟ يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎، وأنهت الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وبدأت موسمها الخامس.

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