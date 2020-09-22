نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا اللوزي تنعى وفاة مدير التصوير سمير بهزان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة يسرا اللوزي وفاة مدير التصوير سمير بهزان ، حيث شاركت صورة له عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعبرت يسرا اللوزي عن حزنها لرحيله وكتبت : أستاذ سمير بهزان الله يرحمك ، فقدنا اليوم مدير تصوير عظيم وإنسان رائع ، لن أنسي ذكرياتنا أثناء تصوير مسلسل "دهشة" 2014 ، في الأول كنت بخاف منك وبعدين فهمت أسلوبك وبقينا صحاب.. هتوحشنا.

يشار أن سمير بهزان، فاز بجائزة التصوير عقب فيلم "بعد الالموقعى" وذلك في مهرجان القومي السينما في دورته الـ18.