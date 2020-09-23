مصطفى شعبان يستعيد ذكرياته في الحاج متولي.. صورة

استعاد الفنان مصطفى شعبان ذكرياته مع مسلسل عائلة الحاج متولى بصورة عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهر مصطفي شعبان مع نجوم عمل المسلسل وعلق قائلًا "????????عائله_الحاج_متولى"

مسلسل "الحاج متولى" تأليف مصطفى محرم وإخراج محمد النقلى، بطولة نور الشريف، ماجدة زكى، فادية عبد الغنى، غادة عبدالرازق، سمية الخشاب، وغيرهم من النجوم والفنانين.

وتدور أحداث المسلسل حول رجل يبدأ حياته من الصفر، حيث يعمل لدى تاجر أقمشة يثق به كثيرًا، وبعد وفاة التاجر يتزوج متولى من أرملته وينجب منها، لتتوفى هى ويدير هو الثروة كلها، حتى يصبح من أكبر التجار فى المنطقة، لتتوالى بعدها زيجاته الواحدة تلو الأخرى.