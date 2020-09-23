نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
رفضوا تسليمها لي..عمر كمال يكشف تفاصيل جديدة عن أغنيته المحذوفة من فيلم زنزانة 7
كشف المغني الشاب عمر كمال عن التفاصيل الخاصة بحذف مشاهده التمثيلية بفيلم "زنزانة 7" المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.
بعد تسريب فيديوهات وصور فاضحة لها.. رد غير متوقع من دانا جبر
نشرت الفنانة السورية دانا جبر صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام للرد على فضيحة تسريبات فيديو وصور خاصة بها.
بعد وفاته.. معلومات عن النجم العالمى مايكل لونسديل
توفي النجم العالمى البريطانى مايكل لونسديل عن عمر يناهز 89 عاما بعد صراع مع المرض امس.
بعد بدء عرض حلقاته.. تعرف على مواعيد مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس
بدأت قناتا "ON" و"ON Drama، في عرض مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس، وحققت الحلقة الأولى منه التى عرضت أمس نجاحا كبيرا وكانت حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي.
المشاركة فى 3 مسلسلات.. صلاح عبد الله يكشف تفاصيل أعماله القادمة
حاله من النشاط الفني المكثف يعيشها الفنان القدير صلاح عبد الله في الوقت الحالي نظرًا لإشتراكه في أكثر من عمل درامي دفعه واحده لنخبه من النجوم والتي سوف سيعرض كل عمل منهم علي أحد القنوات الفضائية في توقيتات زمنية مختلفة فنذكر منهم مسلسل "هجمه مرتدة" للنجم أحمد عز ومسلسل "في يوم وليلة" للنجم أحمد رزق ومسلسل "جمال الحريم" للنجمه نور اللبنانيه.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. عمر كمال يكشف تفاصيل جديدة عن أغنيته المحذوفة من فيلم زنزانة 7 .. رد غير متوقع من دانا جبربعد تسريب فيديوهات وصور ف... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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