بملابس صيفية.. داليا مصطفى: أجمل مكان على وجه الأرض نويبع

شاركت الفنانة داليا مصطفي جمهورها صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وظهرت فيها بملابس صيفية.

وارتدت داليا مصطفي في اطلالتها الجديدة بتوب بسيط كما اعتمدت طلتها بقبعة أنيقة وعلقت "اجمل مكان علي وجه الارض لأول مرة أروح نويبع حلوه بشكل".

وشاركت داليا مصطفى مؤخرا في بطولة مسلسل " حواديت الشانزليزيه مع عدد من النجوم.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة كل من ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.



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