في عيد ميلاد منى الشاذلي.. اعرف عمرها

تحتفل الإعلامية مني الشاذلي، اليوم، بعيد ميلادها الـ 47، حيث ولدت يوم 23 سبتمبر عام 1973.

قدمت العديد من البرامج السياسية، وأهمها البرنامج الحواري على قناة دريم الفضائية المصرية العاشرة مساء، وبرنامج "جملة مفيدة" 2012.

واستضافت منى الشاذلي في البرنامج، عددا من الشخصيات المثيرة للجدل، مثل السياسي ورجل الأعمال أحمد عز، السياسي ورجل الأعمال طلعت السادات، هذا بالإضافة إلى لقاءات عديدة مع عدد من أبرز الشخصيات المصرية، مثل أحمد زويل، محمد البرادعي وعمر خيرت وعمار الشريعي وغيرهم.