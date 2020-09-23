خالد أنور: دوري في "خيانة عهد" للنجمة يسرا كان محركا للأحداث رغم صغر مساحته

أعرب الفنان الشاب خالد أنور، عن سعادته الشديدة بتجربة مشاركته في مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا، واصفًا إياها بالأكثر من رائعة.
وأضاف في تصريحات صحفية: من حسن حظي أني شاركت في هذا العمل العظيم الذي يمتلك الكثير من العوامل التي تجذب أي ممثل للمشاركة به".
وأشار إلى أنه على رأس هذه العوامل التعاون مع نجمة بحجم وقيمة النجمة يسرا التي يشرف أي شخص الوقوف أمامها.
وتابع: "بالنسبة لدور هشام كان مميزا جدا رغم صغره فهو محرك الأحداث، والمسلسل عموما كان تجربة تمثيل جديدة بالنسبة لي".
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