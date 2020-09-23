قريباً.. أحمد مجدي ينشر صورة من كواليس مسلسل الآنسة فرح

شارك الفنان أحمد مجدى جمهوره بصورة جديدة، من كواليس مسلسل الآنسة فرح ، من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .

وعلق أحمد مجدي قائلاً: "تحضيرات #الآنسة_فرح .. قريبًا".

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وكانت أسرة مسلسل "الآنسة فرح" قد بدأت تصوير مشاهد الموسم الثانى وذلك بعد فترة من التحضيرات والترتيبات، إضافة إلى الاستقرار على الفنانين الجدد الذين ينضمون إلى أحداث الموسم الثانى.

مسلسل الآنسة فرح مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، وأسماء أبواليزيد، ومحمد كيلانى، وهبة عبد العزيز، وهدى مجد، وعارفة عبد الرسول، وجيلان علاء، ومريم الخشت، ومحمد عمروسى، وإخراج أحمد الجندى، واستكمل المخرج وائل فرج إخراج الموسم الثانى.

وتدور أحداث المسلسل حول فرح التى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.