اختاروا صاحبكم صح.. إنجي خطاب توجه رسالة لصديقتها شيري عادل

شاركت الفنانة إنجى خطاب صورة لها من كواليس مسلسل الا انا من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ".

وظهرت إنجى خطاب، رفقة الفنانة شيري، وعلقت على الصورة: "الحمد لله مبسوطة من ردود فعل الناس علي دوري أنا وشيري في مسلسل إلا أنا.. حكاية أمر شخصي".

وتابعت: "أنا وشيري مكناش بنمثل، إحنا فعلاً صحاب في الحقيقة، كدا وأكتر، ⁦⁩اختاروا صحابكم صح".

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وحازت الصورة علي إعجاب الكثير وجاءت التعليقات ما بين "تستاهلي .. ربنا يوفقك .. مسلسل حلو اوي".

مسلسل "إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التى تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقى للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.

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