اختاروا صاحبكم صح.. إنجي خطاب توجه رسالة لصديقتها شيري عادل

وتابعت: "أنا وشيري مكناش بنمثل، إحنا فعلاً صحاب في الحقيقة، كدا وأكتر، اختاروا صحابكم صح".
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وحازت الصورة علي إعجاب الكثير وجاءت التعليقات ما بين "تستاهلي .. ربنا يوفقك .. مسلسل حلو اوي".
مسلسل "إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التى تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقى للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.
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