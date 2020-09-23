نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم "زنزانة 7" يحتفلون بالفيلم مع االجمهور في المقال التالي
ومن المقرر أيضًا أن يسافر صناع الفيلم الجمعة المقبلة إلى طنطا لمشاهدة الفيلم مع الجمهور هناك.
الفيلم بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى، ويجسد الأخير ضمن العمل شخصية منصور الذى يدخل السجن على هامش إحدى القضايا.
ويجسد أحمد زاهر شخصية حربى، وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور الأحداث، يلتقى المسجونان منصور وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما مجرمان.
ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ساعة الأولى.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نجوم "زنزانة 7" يحتفلون بالفيلم مع االجمهور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.