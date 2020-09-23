أحلام تشعل أجواء حفل اليوم الوطني السعودي

اشعلت الفنانة الإماراتية أحلام أجواء حفلها الغنائي المقام بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بعدد من أغنياتها الشهيرة وقدمت أحلام خلال الحفل أغنية "بروضة قلبك"، كما أطربت المستمعين بـ"يا ليل يا جامع على الود قلبين" ووالحفل ويغيب الحضور الجماهيري عن الحفل بسبب جائحة فيروس كورونا. يذكر أن أحلام وصت حي إلى جدة منذ ساعات قليلة لإحياء حفلها الغنائي بالمملكة العربية السعودية ونشرت على صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها بالكمامة من داخل الطائرة وكتبت معلقة:" ملتزمون بالتباعد، وملتزمون بكل الاحترازات، خليكم مثلنا وربنا الحافظ، وصلنا جدة أم الرخا والشدة".

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