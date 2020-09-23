بـ فستان مكشوف.. دانا حمدان تتقمص شخصية سعاد حسني بالرقص

وحاز الفيديو علي اعجاب الكثير و جاءت التعليقات عليه، ما بين "قمر .. ايه الجمال دا .. بتجنني".
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من ناحية أخرى شاركت الفنانة دانا حمدان متابعي حسابها بموقع "إنستجرام" فيديو تتقمص فيه شخصية هند رستم في مشهد من فيلم "الزوج العازب"، جمع بين هند رستم ومحمود المليجي.
مجرد محاوله مش اكتر ????????????##خلي_بالك_من_زوزو ##سعاد_حسني ##تمثيل ##دانا_حمدان♬ original sound - Dana Hamdan
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