جدل بسبب قصة زواج حلا شيحة ومعز مسعود

حلا شيحة والداعية معز مسعود تصدرا مواقع التواصل اليوم بعد تداول أخبار وتكهنات حول زواجهما مؤخراً، ولم يعلقا على الخبر والضجة الكبيرة على مواقع التواصل حتى الآن.

قصة زواج حلا شيحة ومعز مسعود تتصدر مواقع التواصل!

وتداولت صفحات على مواقع التواصل خبر ارتباط الفنانة حلا شيحة بالداعية معز مسعود، وكشفت بعض التقارير عن زواجهما مؤخراً واستعدادهما لإقامة حفل زفاف في الفترة المقبلة، ولكنهما تجاهلا الأمر ولم يعلقا على الأخبار المتداولة عنهما في الساعات الأخيرة، ونفس الحال بالنسبة لعائلة حلا شيحة التي رفضت التعليق على القصة لتزيد من الغموض حولها.

هل تزوجت حلا شيحة من طليق شيري عادل

ويبدو أن الفترة الأخيرة شهدت تقارب بين حلا شيحة ومعز مسعود، والتي ساهمت في انتشار قصة ارتباطهما مؤخراً، حيث تبادلا التعليقات على انستقرام في الفترة الاخيرة، ومنها تعليق أثار الجدل من حلا شيحة على صورة لمعز مسعود حيث علقت له متسائلة عن هوية ملتقط الصورة، ورد عليها قائلاً إن ملتقط الصورة شخص مميز، وهو ما زاد من الجدل حول طبيعة علاقتهما وارتباطهما.

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ولم تجب حلا شيحة على تساؤلات الجمهور حول حقيقة زواجها من معز مسعود، والذي أثار الجدل كثيراً خلال الفترات الماضية بسبب طلاقه من شيري عادل بعد زيجة قصيرة، وتصدرت قصة زواجهما وانفصالهما لمواقع التواصل لفترة طويلة بسبب الشائعات التي صاحبت زيجتهما بالإضافة إلى استمرار صداقتهما لفترة بعد إعلان الانفصال.

حلا شيحة تثير الجدل بسبب قصة زواجها

وكانت حلا شيحة قد أعلنت طلاقها رسمياً من زوجها الكندي ووالد أبنائها العام الماضي، وذلك بعد فترة من إعلانها العودة من رحلة اعتزال طويلة، وتعرضت لعدة شائعات في الفترة الأخيرة حول ارتباطها وكانت آخرها قصة ارتباطها مع محمد رمضان، بعد عملهما معاً في مسلسل "زلزال" العام الماضي، ولكنها نفت هذه الشائعة وكذلك محمد رمضان، قبل أن تتكرر هذه المرة مع الداعية معز مسعود ولكن بدون تعليق منها على القصة.

ولحلا شيحة تجربة زواج سابقة مع الفنان هاني عادل ولكن زواجهما لم يستمر بعد عقد القران، وكانت آخر أعمال حلا شيحة في موسم رمضان الماضي مع الفنانة يسرا في مسلسل "خيانة عهد".