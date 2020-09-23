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فيديو راشد الماجد وأصيل أبو بكر يشعلان حفلهما في اليوم الوطني السعودي 90 بالدمام

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القاهرة - دوت الخليج الأربعاء,23 أيلول (سبتمبر) 2020 - 05:12

أحتفل الفنان راشد الماجد والفنان أصيل أبو بكر باليوم الوطني السعودي 90 بحفل في الدمام في أولى احتفالات اليوم الوطني برعاية شركة روتانا.

راشد الماجد يتألق في حفل اليوم الوطني 90

وبدأ الحفل بفقرة الفنان أصيل أبو بكر في الصالة الخضراء بالدمام، والذي أطرب الجمهور بمجموعة من أغانيه الشهيرة مثل "بحب الوطن" و "قصر حبك" و"قالوا سألتي" و"الحي يحييك" و"لا يهمك يا وطن" وغيرها.

ونشر أصيل أبو بكر تغريدة بعد انتهاء حفلته وقال بها:" كل شعب المملكة لأرضه جنود، نفتديها ب دمنا وترابنا، في سماها وأرضها عنها نذود، وعزّنا الله في ذرى حكامنا، كل عام ومملكتنا الغالية وقيادتنا الحكيمة وشعبنا الحبيب بخير وأمن وأمان وازدهار اليوم الوطني السعودي90.

أصيل أبو بكر وراشد الماجد في حفلات اليوم الوطني 90

وأشعل الفنان راشد الماجد حفله بعد فقرة الفنان أصيل أبو بكر في الصالة الخضراء بالدمام، وأطرب الجمهور في أولى حفلاته بعد توقف شهور بسبب أزمة فيروس ، واحتفل مع الجمهور باليوم الوطني السعودي 90 بمجموعة من أشهر أغانيه.

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وقدم راشد الماجد في الحفل أغاني مثل "بترجعين" و "ولهانين" و "أبشر من عيوني" و "سلامتك وين الغيبة" وغيرها من أغانيه العاطفية والوطنية وآخرها أغنية "هب الغلا"، والتي طرحها مؤخراً احتفالاً باليوم الوطني السعودي 90.

نجوم الغناء في حفلات اليوم الوطني 90

واحتفلت الفنانة أحلام باليوم الوطني السعودي في نفس التوقيت بحفل في مسرح الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وقدمت مجموعة من أبرز أغانيها، ومن المقرر ان تستمر الحفلات إلى نهاية الأسبوع، بحفلات للفنانة داليا مبارك في  مع الفنان عبادي الجوهر في يوم 23 سبتمبر الجاري في مدينة الملك عبد الله الرياضية، و محمد حماقي في جدة بحفل يوم الجمعة ٢٥ سبتمبر في مدينة الملك عبد الله الرياضية، ويحيي الفنان عمرو دياب حفله في جدة في مدينة الملك عبد الله الرياضية في يوم 26 سبتمبر، وتحيي الفنانة أنغام حفلها في يوم 24 من الشهر الجاري مع الفنان تامر عاشور.

أعداد مجلة دوت الخليج

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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