عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان الشاب عمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة.
وأرفقت الصورة التي تم تداولها تطبيق واتس الخاص بالفنان بعدد من الكلمات التي توضح حالة الفنان، فيما لم يتثنى لـ "دوت الخليج الفني" التأكد من حقيقة الأمر والوضع الصحي للفنان.
ومن بعض ماجاء في التعليق: "عمر مريض وتعبان جدًا فياريت ما حدش يزعل منه".
يذكر أن عمر كمال وحسن شاكوش تعاونا مؤخرًا في أغنية جديدة تحمل اسم"هنعمل لغبطيطا"، والأغنية من توزيع إسلام ساسو، و كلمات إسلام المصري، وتصميم عبد الله باندا.
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