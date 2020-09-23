من أجمل أيام حياتي.. أحمد زاهر يحتفل مع جمهوره بعرض فيلم زنزانة 7

وأضاف: "شكرا صديقي الغالي علي غزلان علي اليوم الرائع اللي كان كله حب ونجاح وفخر... شكرا اصدقائى وحبايبي أمل سمير وحليم، اللي كانوا معايا النهارده، وشاركوني فرحتي، ونورتني وشرفتني يا رمزي.. إلي صور الفيديو ده ياجماعه هو المخرج القادم ان شاء الله، ابرام نشات، مخرج فيلم زنزانه ٧، وصديقي الغالي، شكرا علي نعمه حب الناس، شكرا يارب".
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ويجسد أحمد زاهر شخصية "حربي"، وهو شاب عاد يتعرض لأزمة، يدخل على إثرها السجن، ليلتقي بـ"منصور" الذي يجسده "نضال الشافعى"- والذى دخل السجن على هامش إحدى القضايا- داخل "زنزانة 7"، ومع مرور الأحداث، يشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ساعة الأولى.
وتدور أحداث العمل، فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم، أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.
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