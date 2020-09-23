مش بنساك وفي بالي.. إنجي خطاب تتذكر هيثم أحمد زكي بكلمات مؤثرة

تذكرت الفنانة انجى خطاب ، الراحل هيثم أحمد ذكي ، وذلك من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".

ونشرت إنجى خطاب ، صورة للراحل ، وعلقت عليها: " مش بنساك، دايما بتيجي علي بالي وبفتكر دور من احب الأدوار اللي عملتها معاك ، هنادي في كلبش⁦، متنسوش هيثم في دعائكم؛ لعل الله يسخر لكم من يدعو لكم.. وحشتنا يا هيثم ، الله يرحمك ويغفر لك ويعوضك بالجنة".

اقرا ايضا :

يُذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.

وشاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.